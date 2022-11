Guillermo Salas | Fuente: Liga 1

Este miércoles se jugará la final de ida entre FBC Melgar y Alianza Lima por el torneo Liga 1 Betsson 2022 y, por su parte, Guillermo Salas, entrenador del conjunto blanquiazul, se refirió a este importante encuentro y a su continuidad al mando del equipo íntimo.

"El equipo está bien, estamos todos motivados, cualquiera de los dos (Cristal o Melgar), como lo dije, iba a ser difícil y ahí estamos, vamos a ir a pelear las dos finales. No hay favorito, las finales son así, no hay cansancio, no hay favorito, son guerras", dijo Salas a la prensa tras culminar una práctica.

Asimismo, 'Chicho' Salas agregó: "Son rivales que los conocemos, han tenido buena campaña los dos, por algo estuvieron en la semifinal, sabíamos que el que nos toque iba a ser complicado. Melgar es un buen cuadro y va a ser una final muy linda".

En tanto a Hernán Barcos y la posibilidad de que sume minutos en Arequipa, Salas precisó: "Está bastante mejor, recuperado, yo creo que sí vamos a contar con él. Quedan algunos días pero todo el equipo está bien".

Al ser consultado por la designación de Michael Espinoza como juez principal del encuentro, el entrenador blanquiazul agregó: "Garantía total con el arbitraje, confiamos mucho, se pueden equivocar como todos pero estamos confiados en la terna".

Guillermo Salas al mando de Alianza Lima 2023:

Por otro lado, 'Chicho' Salas fue consultado sobre la posibilidad de que continúe dirigiendo a Alianza Lima en la próxima temporada: "Estoy enfocado en las dos finales. Ya hablé con José Bellina, terminando los dos partidos nos sentamos".

Al respecto, RPP Noticias pudo conocer que Guillermo Salas continuará al mando del conjunto blanquiazul por toda la próxima temporada, más allá de que gane o no la final del presente campeonato.