Alianza Lima versión 2020. | Fuente: Alianza Lima

Fernando Farah, representante del Fondo Blanquiazul, negó en entrevista con RPP Noticias que haya dado indicaciones técnicas en el vestuario de Alianza Lima.



Al respecto, el exgerente deportivo del club Gustavo Zevallos afirmó que Farah sí ingresó al vestuario de Alianza y que dio indicaciones que no se encontraban entre sus funciones.

"Yo estuve ese día que Fernando (Farah) ingresó al camarín. Entró a felicitar a los jugadores después de un partido que se había ganado. Estuvo comentando de apoyo, en todo sentido. Probablemente algunos pudieron llamar la atención... para esos existen los entrenadores. No creo que lo haya hecho con alguna mala intención, pero hay que saber cual es la función de cada persona", señaló.

Zevallos también reveló que el entrenador chileno Mario Salas se incomodó con Farah al momento que llegó al vestuario.

"Salas llegó al final porque justamente tuvo la conferencia en ese momento e imagínate no fue lo mejor para Salas. Mario se incomodó ante esta situación que encontró en el camarín", agregó a Movistar Deportes.



Gustavo Zevallos sostuvo que no se planeó bien el objetivo de Alianza Lima en las últimas fechas del campeonato. "Yo no veía una luz al fondo del pasillo. Más que pensar en ir a buscar cómo ganar, había que jugar los partidos a no perderlos. No vi eso en el plantel", culminó.