Gustavo Zevallos es el gerente deportivo de Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima/Prensa FPF

En Alianza Lima recibieron hace no mucho la noticia de la sanción de Pablo Bengoechea, César Torres, Gustavo Zevallos y Renzo Gayoso por lo acontecido en la final de ida ante Binacional el año pasado. Sin embargo, en las últimas horas los hinchas del club han empezado a apuntar a Agustín Lozano por las declaraciones que dio en ese contexto.

Agustín Lozano había dicho que 'no es bueno tirarle barro a los árbitros, más aún cuando es alguien que no es peruano'. Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Gustavo Zevallos señaló que no tomarán medidas al respecto y le tiene mucho respeto al mandamás de la FPF.

"Prefiero no opinar al respecto, quiero que todos sepan que en Alianza Lima somos muy respetuosos de las autoridades. Si hemos dado declaraciones como las de después del partido contra Binacional fue por la situación que se dio, las imágenes fueron elocuentes. No quiero hablar de algo que ya sucedió, así que se lo dejo de tarea a los periodistas hacerlo", dijo.

El castigo que recibió Pablo Bengoechea fue dos partidos sin dirigir y una multa de tres UIT. Mientras tanto, el gerente deportivo Gustavo Zevallos (2.5 UIT), el jefe de equipo Renzo Gayoso y el directivo César Torres (2 UIT) también contaron con sanciones similares.