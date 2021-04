Hernán Barcos anotó su primer tanto con la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Hernán Barcos anotó su primer tanto con Alianza Lima en el empate del club íntimo 2-2 ante Cusco FC. El ‘Pirata’ mostró su felicidad por haber anotado en su debut con el elenco victoriano, sin embargo, considera que todavía hay aspecto que mejorar.

"Estoy contento por el gol, por volver a competir después de tanto tiempo. El resultado no es lo que queríamos porque como Alianza uno tiene que salir a buscar los tres puntos, pero por cómo se dio el partido y las situaciones extra futbolísticas, fue un punto valioso para nosotros. Los delanteros vivimos del gol, entonces te deja tranquilo en cierto modo poder convertir”, manifestó Barcos en conferencia de prensa.

"Me sentí un poco pesado, cansado, todavía estábamos en pretemporada y yo empecé una semana después que los demás. Todavía me falta ritmo de juego, que es lo normal, pero lo vamos a ir agarrando. Me sentí falto de ritmo, pero creo que, en dos o tres partidos, entrando o jugando, uno va a agarrar más ritmo porque tenemos los entrenamientos y eso suma”, agregó Barcos.

Alianza Lima empató 2-2 ante Cusco FC en lo que significó el debut del cuadro blanquiazul en la Liga 1 -2021 y ahora se alista para enfrentar a Deportivo Municipal en el encuentro postergado por la fecha 2. El partido está programado para el martes 6 de abril a las 3:30 pm en el estadio Alberto Gallardo.

