Hernán Barcos | Fuente: Liga 1

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, conversó con RPP Noticias sobre la actualidad del equipo íntimo previo al duelo ante Sport Huancayo y la reciente victoria agónica ante Cienciano en el estadio Alejandro VIllanueva.

"Sabíamos que el partido contra Cienciano podía ser uno de los más difíciles del año. Nunca habíamos tenido a la gente tan enojada como estaban, no hicimos el mejor partido pero con ganas y entrega lo pudimos ganar", sostuvo el 'Pirata' en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Aismismo, Barcos agregó: "El partido contra Cienciano no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Ese partido contra River Plate fue para el olvido, no fuimos nosotros. Es difícil explicar qué pasó. Hay que dejarlo atrás".

En la misma línea, el delantero argentino sostuvo: "Se toma la molestia del hincha con mucho respeto entendiendo la situación que estábamos pasando y hay que responderle como ellos quieren, con una victoria y con entrega. Ganar el partido como sea, eso hicimos el lunes".

Alianza Lima sin sede de entrenamiento:

En tanto a no contar con un centro de entrenamiento, Barcos sostuvo: "Sinceramente sí es un problema. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento".

Por su parte, Alianza Lima se medirá ante Sport Huancayo este domingo 5 de junio a partir de las 3:30 pm en el estadio de Huancayo por la fecha 8 postergada de la Liga 1 Betsson 2022.