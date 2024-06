Hernán Barcos minimiza las críticas por la campaña de Alianza Lima: "Tengo cosas más importantes"

Fuerte y claro habló el delantero de Alianza Lima. Hernán Barcos se refirió a las críticas que ha recibido en su paso por el club blanquiazul, asegurando que no les presta atención y que está enfocado en su familia, su trabajo y su futuro.

"Yo sé quien soy, y después lo que puedan decir de mí, el 90 por ciento de los que me critican, son mentiras", afirmó Barcos. "Entonces, para qué me voy a poner a contestarle a todos y darle oído a cosas que por ahí esperan que yo les conteste. No. No vivo de eso yo".

El líder 'blanquiazul' indicó que tiene "cosas más importantes" en su vida que preocuparse por las críticas. "Tengo mi familia que es lo más importante, mi trabajo, mi negocio, y estoy pensando en el mañana, en el futuro, ver qué hago y qué no hago", indicó a Depor.

El delantero argentino recalcó que no se deja llevar por las opiniones negativas. "No vivo de las críticas, tengo cosas más importantes que estar escuchando a gente que no vale la pena", puntualizó.

El presente en Alianza Lima

El equipo de La Victoria se viene preparando para la segunda parte de la Liga 1. Hernán Barcos habló sobre el momento que vivió Alianza Lima luego de que quedar fuera del Torneo Apertura y Copa Libertadores.

"Nos dolió porque se hicieron las cosas bien, por detalles nos quedamos afuera de las dos competiciones; quedamos lejos del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores nos quedamos ahí, por detalles, y eso es lo que más incomoda porque tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico, tenemos el soporte del club que está siempre atrás nuestro, nada nos faltó en cuanto al apoyo, solo nos faltó un poco más a nosotros adentro (del campo).", aseguró.