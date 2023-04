Hernán Barcos juega desde el 2021 en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Quiere continuar. Alianza Lima ha conquista los dos últimos títulos en la Liga 1 Betsson gracias al buen rendimiento de sus jugadores, especialmente del atacante argentino Hernán Barcos que acabó como el goleador y mejor jugador de las últimas campañas. Y si bien es cierto que ahora no es titular, tiene como objetivo quedarse más años en el equipo blanquiazul.

Barcos no dudó en reiterar que desea retirarse en Alianza Lima, club donde es uno de los grandes referentes. "Es mi objetivo retirarme en Alianza Lima. Quiero tratar de hacer bien las cosas acá, no sé cuando porque todavía no lo he pensado y no quiero pensar en el día, pero tengo la idea e ilusión de hacerlo acá", señaló.

"Yo quiero quedarme mucho más tiempo en Alianza Lima. Quiero ser tetracampeón nacional y después quiero retirarme tranquilo", agregó en entrevista con Gol Perú.

Barcos también habló de su suplencia

El entrenador Guillermo Salas valora el aporte de Barcos, pero lo considera suplente detrás de Pablo Sabbag. Eso sí eso no amilana al 'Pirata'.

"Es una cosa única que no nos ha pasado nunca, el tener mucha afinidad, tanto amor y cariño por un club, y que mi familia se involucre de esta manera me pone feliz. Hoy tenemos un grupo humano, tanto adentro como afuera, que es espectacular, y esto se refleja adentro. Independiente quien juega, uno quiere que le vaya bien al club. Uno está trabajando día a día para estar en la sintonía y de a pocos se va logrando", sentenció.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Cantolao?

Alianza Lima vs Cantolao jugarán en un gran partido este sábado 15 de abril. El encuentro entre ambos equipos será a las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Alianza Lima vs Cantolao?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV, Best Cable o por la señal de Liga 1 Max. Además, en RPP.pe podrás ver todos los goles e incidencias.





