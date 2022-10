Hernán Barcos reemplazó a Ángelo Campos en los descuentos. | Fuente: Gol Perú

Aunque el gol que Jesús Cartagena le atribuye es polémico, no hay dudas de la trascendencia que tiene Hernán Barcos en Alianza Lima. Y este martes, en el triunfo por 1-0 ante Ayacucho FC, por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, no fue la excepción.

El atacante, goleador del equipo en las dos temporadas que lleva en Perú, es clave en todos los encuentros del cuadro blanquiazul. Lo fue también en el estadio Ciudad de Cumaná. En esta oportunidad, no solo atacando área rival, sino cuidando la propia.

En un hecho que quedará para la anécdota, el 'Pirata' se puso los guantes y la camiseta de arquero. Incluso, se lució con un par de movimientos para impedir el gol del empate de los 'Zorros'. Esto, tras la expulsión de Ángelo Campos, al ver la roja por doble amarilla.

De inmediato, Hernán Barcos no dudó en ofrecerse para ponerse su camiseta. En el caso de los guantes, sí tuvo que pedir una talla distinta, pues los de Campos no le quedaban. Instantes después, tras un remate de Andy Vidal que dio botes en el área grande, se lanzó hacia la izquierda. Aunque no era una situación de peligro, quedó para el recuerdo.

Luego, tras un disparo de David Dioses, el argentino salió, se elevó para controlar, con ambas manos, el balón, y se dejó caer en el césped, tal como lo haría un futbolista cuya posición habitual es debajo de los tres palos. La acción le valió aplausos de los hinchas presentes, así como las felicitaciones de sus compañeros de Alianza Lima.

Barcos también hizo gol

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, anotó un gol ante Ayacucho FC por la fecha 18 del Torneo Clausura en la Liga 1 Betsson 2022. El tanto del argentino llegó sobre los 13 minutos de la primera parte en el estadio Ciudad de Cumaná.

La jugada comenzó con un tiro de esquina a favor de Alianza Lima. Ahí apareció Hernán Barcos para ganarle a sus marcadores y conectar de cabeza. La pelota no pudo ser contenida por el golero Andy Vidal y aunque por ahí estuvo cerca el 'íntimo' Ricardo Lagos, el árbitro Jesús Cartagena validó el gol del 'Pirata'. La polémica surge porque algunos jugadores de Ayacucho FC reclamaron que el balón no había traspasado por completo la línea de gol.

Finalmente, Alianza Lima acabaría ganando el partido con el tanto de Hernán Barcos y de esta manera retoma el primer lugar del Torneo Clausura. El próximo domingo 30 recibirá a ADT y de ganar, asegurará de manera directa su presencia en la final.