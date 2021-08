Hernán Barcos | Fuente: Liga 1

El último domingo, Alianza Lima venció por 2-0 a San Martín con goles de Josepmir Ballón y Jairo Concha. Al respecto, Hernán Barcos, delantero del cuadro íntimo, se refirió a la actualidad del cuadro blanquiazul.

"Es Importante devolver la confianza y la tranquilidad a la gente, venían de un año difícil. Tenemos un grupo comprometido. El estar primero da confianza, pero hay que tener los pies sobre la tierra", sostuvo Barcos en Radio Unión.

Sobre el carácter del plantel, Barcos precisó: "El autoestima es fundamental. A los compañeros siempre les digo que tenemos que tener autoestima y confianza dentro de la cancha. A mí no me sirve de nada que un jugador este agrandado fuera de la cancha. Adentro de la cancha sí".

Asimismo, también se refirió a la dupla de ataque viene formando con Aldair Rodríguez: "Hoy tengo a Aldair (Rodriguez) que tiene potencia, fuerza y velocidad. Yo no tengo velocidad por eso prefiero que el se quede más en el área y yo un poco más atrás. Esos son lecturas que uno hace dentro del campo".

Por último, hizo un apunte sobre la diferencia que tuvo el plantel de la temporada pasada y la de este año: "He escuchado de varios compañeros, de afuera tambien, lo que pasó en el 2020. No puedo hablar de lo que pasó porque no estuve pero a diferencia del año pasado hoy tenemos un grupo unido, un grupo que quiere, un grupo comprometido, que el año pasado supuestamente faltó, y digo supuestamente porque no tengo certeza".

En la misma línea, agregó: "Los que se quedaron fueron los mas comprometidos, como Josepmir Ballón, uno de los más profesionales y un ejemplo para los jóvenes. Entonces tenemos jugadores de experiencia que son líderes positivos. Eso es una gran diferencia cuando tienes jóvenes detrás mirándote".

NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?