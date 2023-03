Jairo Concha viajó a Huancayo luego de entrenar toda la semana en la Selección Peruana. | Fuente: Alianza Lima

Con goles de Rodrigo Colombo y Ronal Huaccha, Sport Huancayo ganó 2-1 a Alianza Lima, que perdió su invicto en cancha en el Torneo Apertura, ya que había perdido solamente por walkover ante Sporting Cristal.



Tras el partido, Jairo Concha lamentó que Alianza Lima no haya rendido lo esperado en la altura de Huancayo. "Lamentablemente no pudimos mostrar todo que el profe (Guillermo Salas) pidió en la semana, yo no pude estar, pero me explicó lo que teníamos que hacer dentro del campo", señaló a la Liga 1 Max.



"Es un plaza difícil Huancayo, y ellos tienen buen equipos. Lamentablemente nos vamos con una derrota pero aún seguimos. Estamos en la lucha por el título y no vamos a descansar hasta estar punteros", agregó Concha, que toda la semana entrenó con la Selección Peruana, aunque no pudo quedar en la lista definitiva de Juan Reynoso para los amistosos ante Alemania y Marruecos.

¿Dupla con Christian Cueva?

"Con Christian (Cueva) ya lo conozco de la Selección y ahora que he entrenado con él, hacemos una buena dupla. Esperamos seguir con ese rendimiento dentro del campo y esta vez sumar de a tres", culminó el volante de 23 años.

Alianza se mantiene con 12 puntos y bajó al quinto puesto del Apertura. Su próximo partido será el domingo 26 de marzo ante Atlético Grau, en Piura, que es un partido pendiente de la fecha 1.





Sport Huancayo vs Alianza Lima: así arrancaron en partido de hoy

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Rodrigo Colombo, Jimmy Valoyes, Ángel Pérez; Juan Pérez, Ricardo Salcedo, Luis Benites, Marcos Lliuya, Carlos Ross, Ronal Huaccha.

Alianza Lima: Franco Saravia; Edinson Chávez, Santiago García, Yordi Vílchez, Pablo Miguez; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Andrés Andrade; Gabriel Costa, Pablo Lavandeira y Pablo Sabbag.





