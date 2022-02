Jairo Concha tras ser expulsado: "Pido disculpas a los hinchas y prometo que no volverá a pasar" | Fuente: Liga 1

El último domingo Alianza Lima venció por 3-1 a Carlos A. Mannucci en un encuentro que se presentó cuesta arriba para los blanquiazules luego de que Jairo Concha, volante del equipo íntimo, fuera expulsado en el minuto 29.

Como se recuerda, el volante le tocó la cara a Yuriel Celi tras un intercambio de palabras y esto fue traducido como un gesto violento para el árbitro, por lo que determinó sacarle tarjeta roja directa al jugador aliancista.

Por su parte, Concha hizo una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram refiriéndose a este incidente: "Quiero disculparme primero con mis compañeros y luego con la hinchada, son errores que no se deben cometer y lamentablemente me equivoqué, prometo que no volverá a pasar".

En la misma línea, el volante de 22 años agregó: "Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó gran tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza está para grandes cosas".

Tras ser expulsado, el futbolista no podrá disputar el siguiente encuentro de Alianza Lima ante Alianza Atlético este domingo 27 de febrero a partir de las 3:30 pm en Sullana por la fecha 4 del torneo local.