El último sábado Alianza Lima se consagró bicampeón del fútbol peruano al vencer por 2-0 a FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva y, tras el encuentro, Jairo Concha y Hernán Barcos revelaron que tuvieron que hacer algunos esfuerzos para no perderse esta ansiada final.

Una vez finalizado el compromiso, Hernán Barcos fue consultado sobre su estado de salud: "Sinceramente, en la mañana del sábado no podía ni caminar y me pincharon como 25 veces porque no me quería perder esta final por nada del mundo. Le dije al doctor que haga cualquier cosa porque esta final no me la perdía", dijo Barcos en diálogo con Fútbol en América.

Por su parte, el volante Jairo Concha también reveló que no se encontraba al 100%: "Días anteriores estuve con fiebre y gripe y no llegué bien al partido del sábado pero obviamente no le decía nada al 'profe' porque seguramente no me ponía. Lo de ahora solo es un calambre, tengo algo cargados los isquiotibiales pero nada malo".

Como se recuerda, ambos jugadores fueron parte de este bicampeonato de Alianza Lima en los años 2021 y 2022.

Con esta nueva estrella, ‘Chicho’ debutará internacionalmente como técnico en la Copa Libertadores 2023 y buscará revertir las malas estadísticas del cuadro victoriano, que lo ubican en los últimos lugares de Sudamérica. Como se recuerda, RPP Noticias pudo conocer que el entrenador peruano extendió su vínculo para todo el próximo año.