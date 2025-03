Alianza Lima informó que Jean Pierre Archimbaud fue operado con éxito tras sufrir lesión en el brazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empezó su proceso de recuperación. Alianza Lima informó que Jean Pierre Archimbaud fue operado con éxito tras la fractura de radio que sufrió en el partido ante Sporting Cristal por la Liga 1 Te Apuesto 2025.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro de La Victoria indicó que el volante estará bajo supervisión de los especialistas del club y espera una pronta recuperación.

"Jean Pierre Archimbaud fue sometido exitosamente a una intervención quirúrgica tras la fractura de radio sufrida en el encuentro disputado ante Sporting Cristal el último sábado 1 de marzo por el Torneo Apertura Liga 1 2025", dice la primera parte de la masiva.

"La operación se llevó a cabo sin ninguna complicación, y el jugador iniciará los trabajos de rehabilitación bajo la supervisión de los especialistas del club", finaliza el comunicado.

Jean Archimbaud y su mensaje tras lesión en el brazo

A través de sus redes sociales, Jean Pierre Archimbaud indicó que su lesión ha sido "dolorosa" y agradeció las muestras de cariño por parte de los fanáticos blanquiazules.

"Voy al máximo, bien o no tan bien, iré siempre al frente, queriendo ir por más, ayudando al que tenga a lado y dejando la vida en cada jugada… Jamás pensé que la del último sábado iba a ser tan dolorosa", señaló.

"De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. Papalindo y La Virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena", agregó.