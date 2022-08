Futsal Down | Fuente: Alianza Lima

Este sábado se realizó la presentación oficial del equipo de Futsal Down de Alianza Lima y entre los asistentes estuvo Jefferson Farfán, embajador de esta nueva categoría del club íntimo y delantero del primer equipo.

"Esta es la presentación oficial de nuestro equipo de futsal down que se prepara para el debut de mañana ante Universitario en la Videna", se lee en la publicación hecha por el cuadro íntimo a través de sus redes sociales junto a una imagen del cuadro de Futsal Down en la Videna.

Como se recuerda, Alianza Lima tendrá como partido debut un clásico ante Universitario de Deportes este sábado a partir de las 6:30 pm en la Videna y hay acceso al público de ambos equipos. Por su parte, Jefferson Farfán compartió un grato momento junto a los jugadores de Futsal Down.

En diálogo con Nativa TV, la 'Foquita' indicó: "Desde la primera vez que me pidieron ser embajador, no lo dudé. Es una alegría disfrutar con ellos y hay que apoyarlos al máximo. Tenemos que buscar la igualdad, el respeto y creo que ellos nos dan todo eso. He tenido la oportunidad de compartir con ellos y son unos niños increíbles".

¿Jefferson Farfán llegará al clásico ante Universitario de Deportes?

Por último, el delantero blanquiazul fue consultado sobre si reaparecerá ante los 'cremas' este 4 de setiembre en el clásico a disputarse en Matute: "No lo sé, es sorpresa", sostuvo la 'Foquita' entre risas.