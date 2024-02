Jeriel De Santis, delantero de Alianza Lima: ¿cuánto es su valor en el mercado?

Alianza Lima atraviesa un buen momento. Se ubica en el cuarto lugar de la Liga 1 Te Apuesto y sumó cuatro triunfos en cinco partidos disputados. Con el colombiano Alejandro Restrepo en el banquillo, ha sumado buenos triunfos en el certamen e incluso en su último partido goleó 5-1 a Comerciantes Unidos. A pesar de la cuota goleadora, en Matute decidieron reforzar la línea ofensiva.

Jeriel De Santis fue el elegido para sumarse a Alianza, que ante la lesión del colombiano Pablo Sabbag, solo cuenta en ataque con el capitán Hernán Barcos, el panameño Cecilio Waterman y el juvenil Víctor Guzmán.

El delantero venezolano de 21 años se desvinculó del Boavista de Portugal y por contar con raíces peruanas llega a Alianza, que ya no tenía plazas disponibles del extranjero para la Liga 1.

Hay que indicar que Jeriel De Santis está valorizado en 400 mil euros en el mercado, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Su cifra más alta llegó a 500 mil cuando llegó a Boavista en junio del 2023.

Jeriel De Santis confirmó su salida de Boavista

Jeriel de Santis debutó a los 16 años en el fútbol profesional de Venezuela. El atacante representó a la 'vinotinto' en las divisiones menores y fichó por Boavista, club donde jugó 35 partidos y sumó 2 goles.

"Me fue bien, aunque, en los últimos meses no jugué lo que yo pensé que iba a jugar, entonces tomé la decisión de que me rescindieran el contrato para ver mejores cosas", señaló para Depor.

"No tenía la posibilidad de salir, pero el presidente del club me dio la oportunidad. Él sabía que no iba a jugar y por esa razón me dio la oportunidad", agregó.