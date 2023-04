Alianza Lima empató 0-0 ante Paranaense. | Fuente: AFP

Alianza Lima se alista para enfrentar a Deportivo Cantolao por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. En el equipo blanquiazul destaca el volante Jesús Castillo que destacó jugando de titular en el debut blanquiazul en la Copa Libertadores 2023.

Castillo señaló que trabaja para afianzarse como titular en Alianza. “Mi sueño es poder ganarme un lugar en el once titular del equipo y salir al extranjero. Creo que todavía me quedan unos años para poder emigrar. Si no se da en Europa, me gustaría mucho jugar en Argentina y Brasil, especialmente en Boca Juniors”, acotó.

Asimismo confesó que está contento en integrar el equipo del bicampeón nacional y jugar con los seleccionados Christian Cueva y Carlos Zambrano.

“Christian (Cueva) es un crack. Estoy feliz de poder compartir equipo con él. Era mi sueño integrar un equipo con jugadores como Cueva y Zambrano. (’Aladino’) Está entrenando fuerte para ponerse a punto y creo que cuando se recupere, va a marcar la diferencia”, agregó a DirecTV Sports Perú.

Alianza vs Libertad



Castillo no ocultó su sorpresa sobre la victoria de Libertad ante el Atlético Mineiro en Brasil. Ambos clubes son rivales del cuadro peruano en el Grupo G de la Copa.

“Libertad es un gran equipo que le jugó a la contra a Mineiro y lo hizo bien. Sabemos del rival, pero también estamos pensando en nosotros y en que podemos hacer un buen partido. No teníamos pensado que ganen en Brasil, pero estamos para pelear el grupo”, concluyó.

Así fue el pase de Jesús Castillo a Pablo Sabbag | Fuente: Liga 1 Max

Los números de Salas en Alianza Lima

Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 bajo la batuta de Guillermo Salas, quien es entrenador del bicampeón nacional desde septiembre del 2022 después de la salida del argentino Carlos Bustos.

Bajo su dirección técnica, Alianza Lima logró el título del 2022 y en esta temporada mantiene un puesto de privilegio en el fútbol al ubicarse en la cima del Apertura con 21 puntos a falta de un partido pendiente contra César Vallejo, en Matute.

Sin embargo, tras el empate ante Athletico Paranaense en Matute por la Copa Libertadores, se dieron a conocer una serie de rumores sobre el futuro de Salas en Alianza Lima. En esa línea, el gerente general del club Fernando Salazar salió al frente para respaldar en su puesto al DT de 48 años.

Salazar destacó los números de Salas, que lleva 20 partidos como entrenador con un saldo favorable: 16 triunfos, 1 empate, 3 derrotados, sumado al campeonato nacional de la temporada pasada.

Por su parte, el referente Hernán Barcos destacó la unión en el equipo de La Victoria. "Tenemos un grupo unido, un grupo sólido, tanto cuerpo técnico y jugadores. No tenemos ningún problema".





