Este lunes RPP Noticias pudo conocer que Alianza Lima llegó a un acuerdo con Jonathan Medina por toda la temporada 2022. Por su parte, el arquero de 28 años conversó sobre su llegada al club íntimo y sus expectativas.

"Me siento contento de llegar a Alianza Lima. Aún falta pasar exámenes médicos antes de oficializar, pero debe ser entre hoy y mañana. Estoy contento con este nuevo reto con el club", indicó Medina en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a llegar a competir el puesto con Ángelo Campos, una de las principales figuras para lograr el campeonato 2021, Medina indicó: "Tengo claro que Ángelo es un arquero de selección, de nivel. Pero yo soy un profesional a carta cabal y pelearé el puesto de la manera más sana. El hincha debe saber que respaldaré al equipo a muerte".

Asimismo, el ex Sport Boys reveló que todavía no ha podido contactarse con el entrenador blanquiazul: "Aún no tengo el agrado de conversar con Carlos Bustos. Pero una vez que se complete todo sería lo primero que haría para saber cuál es su idea para el próximo año".

Sobre sus expectativas en Liga 1 y Copa Libertadores, Medina precisó: "Creo que como todo futbolista que llega a un equipo grande la idea es tener buen desempeño en torneo internacional sin dejar de lado el bicampeonato".

