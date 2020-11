Jorge Luis Pinto: "Volvería a Alianza Lima con inmenso gusto". | Fuente: Difusión

El último sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo y firmó su descenso a la Liga 2. Por su parte, Jorge Luis Pinto, ex entrenador y campeón con el cuadro blanquiazul, se refirió al respecto.

"Estuve viendo el partido de Alianza Lima y los resultados. Estoy sorprendido por el momento que está viviendo, hay que valorarlo y ser crítico como integrantes de la familia aliancista", indicó el actual entrenador de la selección de Emiratos Árabes en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo deportivo, agregó: "Los que están dentro de la institución tiene que ser autocríticos. Unir estas fuerzas, planificar bien y hay que renovar porque lo hay de pronto no sirve. Luego construir un equipo bien fundamentado no para solo un año, sino tres o cuatro".

Asimismo, el ex campeón de con Alianza Lima en 1997, advirtió que la segunda división no debe ser subestimada: "No hay que confiarse porque el fútbol amateur puede ser más difícil incluso que el propio fútbol profesional. Tienen que haber jugadores jóvenes con filosofía de trabajo y compromiso. No hay perdón para nadie porque faltó profesionalismo".

Por último Jorge Luis Pinto dejó la puerta abierta para poder al banquillo aliancista: "Vamos a unir fuerzas, todos los que se sientan aliancistas tienen que darle algo al club. Yo volvería a Alianza con inmenso gusto, más en el momento en que lo necesiten a uno y si uno puede aportar, con mayor razón".