José Manzaneda explotó contra arbitraje: "Alianza no ganó en cancha, lo hizo porque se fue al VAR"

Si Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, se quejó contra el arbitraje, Los Chankas no se quedaron atrás. El volante José Manzaneda afirmó que él y sus compañeros quedaron inconformes por el accionar del réferi Augusto Menéndez.

Manzaneda aseguró que Menéndez se equivoca por cobrar como penal una falta del arquero Franco Saravia contra Kevin Quevedo, que posteriormente fue cambiado por gol de Hernán Barcos.

"Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal. Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga", señaló a Liga1 Max.

"El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa. Estamos disconformes con el accionar del árbitro porque nos malogra todo lo que hemos trabajado en la semana", agregó.

Alianza ganó "por el VAR"

Manzaneda puntualizó que Alianza Lima es un cuadro copero de un buen rendimiento, pero que esta vez ganó solo porque fue al VAR.

"Es un grupo que está comprometido con su gente, su equipo, todos quieren hacer las cosas bien. Es frustrante venir acá, hacer un gran partido y comenzando el segundo tiempo te cobren un penal así. Nos perjudican. Me dijo que era penal claro. En definitiva, creemos que no es un penal claro, porque sentimos que no se ha ganado en la cancha. Se ganó por el VAR. Dejamos la vida por estos colores y que el árbitro cobre este penal es como que no hayamos hecho nada", sentenció.