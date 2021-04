Leandro Fleitas sobre Arley Rodríguez: "Es un jugador escandoloso, quería pelear con todos" | Fuente: Liga 1

El último sábado Alianza Lima empató por 2-2 ante César Vallejo en partido por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson y, al término del encuentro, hubo un incidente entre Leandro Fleitas y Arley Rodríguez.

Según un video difundido en redes sociales, se ve al defensor del cuadro 'poeta' increpándole al futbolista colombiano y con expresiones xenófobas. Por su parte, Fleitas se ha pronunciado sobre este episodio entre ambos.

"Me parece un jugador escandaloso, maricón para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué", indicó Fleitas en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, también se refirió a la gresca que se protagonizó entre otros involucrados como 'Chemo' del Solar, Pablo Míguez, Sebastián Gonzáles Zela que, afortunadamente, no pasó a mayores: "Yo en todo momento quería separar a todos los jugadores, pero en todo momento el tipo este quería pelear con todo el mundo. Me enojé, estuvo mal gritarle lo que le grité pero no tiene nada que ver con el racismo ni nada. No quise ofender su nacionalidad, fue una discusión de partido".

