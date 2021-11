Ángelo Campos | Fuente: Liga 1

El último domingo, Alianza Lima venció por 1-0 a Sporting Cristal por la final de ida de la Liga 1 Betsson y, por su parte, Leao Butrón, ex arquero de ambos equipos, dio sus impresiones sobre el trámite del partido.

"El partido de Alianza Lima fue como venía siendo los últimos meses, arropado hacia atrás y siendo sólido. Cristal tenía más el balón, mejoró con los cambios, pero no fue tan profundo", indicó Butrón en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el ex golero íntimo fue consultado por Ángelo Campo y su buen desempeño: "Cuando salimos campeones de la Fase 2 le escribí a Ángelo Campos. Me alegra mucho por él, es un chico muy trabajador. He leído que Alianza buscaría un arquero y eso me parecería increíble. Lo que tiene Ángelo no hay por qué cortarlo".

En la misma línea, Leao Butrón agregó: "Ángelo Campos es el 1 de Alianza Lima. A inicio de año estaba parejo con Rivadeneyra, pero la continuidad hizo que esté más asentado. Si él sigue en esa línea, le servirá a Alianza Lima el próximo año".

Por último, Leao Butrón señaló que espera que el conjunto dirigido por Carlos Bustos sea quien alce el título a fin de año: "Espero y creo que Alianza Lima va a salir campeón. Ojalá no me equivoque”, sentenció el ex golero.













