Leao Butrón ha atajado en solo 4 partidos de Alianza Lima en lo que va del año. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pese a ser considerado como el mejor arquero de la liga peruana el año pasado, Leao Butrón no disputó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana. El portero de Alianza Lima, en diálogo con ESPN FC, lamentó no haber sido elegido por Ricardo Gareca para esa cita y manifestó que hizo los méritos necesarios para ser convocado.

"Siento que me faltaron dos cosas. Una fue jugar afuera, ya que se me cayeron 2 o 3 opciones muy cercanas. Tuve la posibilidad de ir al Necaxa, al Recreativo de Huelva y a un equipo de la Segunda de Inglaterra. La segunda cosa que me faltó fue el Mundial, pienso que hice los méritos para estar en Rusia 2018 y no pude hacer más para estar ahí. Igual, respeto las decisiones", dijo.

Por otro lado, Leao Butrón habló sobre el rol que le ha tocado asumir como suplente este año con Alianza Lima y aseguró que lo toma bien teniendo en cuenta que el titular es Gallese. Además, se refirió al complicado momento deportivo por el que viene pasando el club.

"No ha sido difícil no jugar porque ha estado Pedro Gallese, quien es un gran amigo mío y le va a ir muy bien. Creo que terminará dejando huella en Alianza Lima, le dije que lo iba a apoyar cuando le toque tapar. Igual, respeto la decisión de parte de la administración para que venga. Hay gente que se la agarra con él, pero dentro del camerino creemos que todos tienen responsabilidad", finalizó Leao Butrón.