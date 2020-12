Leao Butrón reveló la conversación que tuvo con Rinaldo Cruzado tras sus salidas del club | Fuente: Alianza Lima

Este martes Alianza Lima comunicó la no renovación de Leao Butrón y Rinaldo Cruzado de cara a la temporada 2021. Por su parte, el arquero de 44 años dio detalles del momento en que le comunicaron su salida del club, donde logró los títulos nacionales del 2003, 2004 y 2017.

"Me llamó hoy José Bellina, me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, antes de que las redes sociales del club íntimo la salida de Rinaldo Cruzado, el arquero precisó: "Conversé con Rinaldo Cruzado hace una hora. Le conté que a mí me llamaron hacía cinco minutos para comunicarme la salida y me dijo 'a mí hace cuatro'".

En tanto a si la decisión del club lo tomó por sorpresa, Leao Butrón sostuvo: "Cuando Alianza Lima descendió pensé que los planes para el próximo tenían que cambiar. Luego lo vi venir porque hubo mucho silencio (por parte del club)".

Como se recuerda, Leao Butrón vistió la camiseta de Alianza Lima en los años 2003, 2004 y luego retornó en el 2015 hasta finales del 2020. Por su lado, Rinaldo Cruzado militó por el equipo íntimo entre el 2002 y 2006 y luego regresó en el 2017.