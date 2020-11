Leao Butrón: "Siento que no estuve al nivel que se debe para vestir la camiseta". | Fuente: Liga 1

El último sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo y descendió a la Liga 2. Por su parte, Leao Butrón, arquero y capitán del equipo íntimo se pronunció luego de este mal momento y escribió una extensa carta hacia los hinchas que publicó en sus redes sociales.

"Me pasan miles de posibilidades que se pueden dar, buenas y no tan buenas, pero jamás pasó por mi cabeza terminar con un dolor tan grande como el que nos ha dejado ese campeonato, dolor de principio a fin", indica en el primer párrafo.

Asimismo, detalló que cualquier problema que deba solucionar el equipo, lo hará de manera interna: "En las familias siempre existen los problemas, pero en esas mismas familias se solucionaban de la puerta para adentro, para afuera siempre unidos, como lo tiene que hacer una verdadera familia".

En tanto a lo personal, sostuvo: "No quiero evadir mi responsabilidad como uno de los capitanes del equipo, siendo que no estuve al nivel que se debe tener para vestir esta camiseta, pero también me siento con tranquilidad y conciencia de saber que nunca desmayé ante las dificultades e intenté, por todos los medios, revertir esta situación dentro y fuera del campo".

Sobre los responsables del fracaso deportivo, detalló: "Muchas veces la foto final solo nos muestra gente que tiene parte de responsabilidad de esta etapa triste pero que quede claro que los responsables somos todos los que decidimos subir al barco a principios de año así como también los que se subieron a lo largo de este".

Finalmente, cerró diciendo: "Ahora los que tendrán la suerte de enfrentarse a la blanquiazul serán otros equipos y en otras canchas, pero por lo demás siempre seremos el único equipo grande del Perú, cuenten la historia que más le guste, pero nosotros, los blanquiazules, vamos por la vida de pie y con la frente en alto".