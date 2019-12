El portero de Alianza Lima definió su futuro futbolístico. | Fuente: Andina

El guardameta Leao Butrón afirmó que la siguiente temporada será la última de su carrera profesional. El portero blanquiazul habló para Sports 305 y también aseguró que desea retirarse en Alianza Lima.

"Ya hace unos meses he decidido con mi familia que el 2020 sea el último de fútbol. A pesar que el físico todavía me da mucho, creo que ya es una decisión tomada", aseguró Butrón sobre el final de su carrera futbolística.

Asimismo, el guardameta espera seguir en el conjunto blanquiazul. "Conversando con Alianza, espero que sea en este equipo que tanto quiero. No va a ser mucho problema porque ya conversé con ellos. La decisión ya está tomada. Ya hemos hablado. Agradezco al club por darme la oportunidad que mi último año sea ahí. Espero disfrutarlo como lo he disfrutado este año. Especulaban que no estaba feliz. Siempre he estado contento. Tengo 42 años y estoy jugando al fútbol, más contento no puedo estar", añadió.

Leao Butrón jugó 10 encuentros en la Liga 1 Movistar 2019 con Alianza Lima. El portero blanquiazul tuvo un buen desempeño en los encuentros y fue titular cuando Pedro Gallese estuvo convocado por la Selección Peruana.