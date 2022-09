Jefferson Farfán | Fuente: Liga 1

El último domingo Alianza Lima cayó por 2-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura y, tras el encuentro, Luis 'Cuto' Guadalupe se refirió, en particular, a la reaparición que tuvo Jefferson Farfán en la canchas cuando ingresó en el minuto 84 en reemplazo de Jairo Concha.

"Mi sobrino no se merece retirarse de esa manera, lo digo de corazón. Me parece extraño que Roberto Guizasola no le haya aconsejado que es momento de dar un paso al costado. Es triste lo que vimos. Ahí es donde se tiene que ver a los verdaderos amigos", indicó el exfutbolista en una entrevista a GOL Perú.

Asimismo, el 'Cuto' indicó: "Todo esto lo digo de corazón, pero me parece una falta de respeto para la institución de Alianza Lima, para los jugadores, para las divisiones menores que un jugador sin entrenar nueve meses de pronto salga a jugar de la forma en que se le ha visto en el campo de juego".

En tanto a que el jugador terminó adolorido, Guadalupe sostuvo: "A mí me apena porque es mi sobrino y repito que no se merece retirarse de esa manera. No se lo merece, porque él ya lo ganó todo y que se mueste así en un campo de juego no es bueno. Es mi punto de vista y se lo digo de todo corazón".

Por último, Guadalupe aseveró: "Espero que este clásico de ayer haya sido lo último. Sinceramente, espero que su amigo, que sé que es su hermano, Roberto Guizasola, le hablé y le haga entender todo esto".