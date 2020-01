Luis Ramírez viene de jugar cuatro temporadas en Alianza Lima. | Fuente: Prensa Sport Boys

Sport Boys dio el golpe en el mercado de fichajes de la Liga 1 Movistar al anunciar la contratación de Luis Ramírez. Después de cuatro temporadas, 'Cachito' dejó las filas de Alianza Lima para incorporarse al elenco rosado y en estos momentos se encuentra en Argentina realizando la pretemporada del club.

Sin embargo, pese a encontrarse en Sport Boys, Luis Ramírez no fue ajeno a su pasado en Alianza Lima y comentó que no le gustó la forma cómo salió del equipo. Por otro lado, reconoció que también se había planteado la posibilidad de no continuar en Matute antes de que se lo comunicaran.

"No estoy resentido con mi salida de Alianza Lima, es cierto que no me quedé conforme con la forma que me tocó salir pero esto es parte del fútbol. Cuando pasan cosas buenas o malas, siempre termino diciendo que esto es fútbol. No me sorprendió tanto en lo personal porque me puse en ambos escenarios, lo tomé como vino y la vida continúa", dijo a ESPN.

Con Alianza Lima, Luis Ramírez salió campeón nacional en el 2017 y disputó las dos últimas finales del fútbol peruano. Ahora, a sus 35 años de edad, jugará en el décimo conjunto de su carrera al vestir la camiseta de Sport Boys.