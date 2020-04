Luis Ramírez sobre su salida de Alianza Lima: "Había dos grupos, uno me quería y otro no". | Fuente: Liga 1

Sin duda, una de las mayores sorpresas que se dio en los fichajes de inicio de año fue la salida de Luis Ramírez de Alianza Lima con destino a Sport Boys.

Por su parte, el jugador sostiene que para él también fue repentino: "No me voy porque realmente me haya querido ir. Realmente siempre me sentí muy bien en Alianza, son cosas del fútbol. Pero no me gustó la manera, la verdad", comentó 'Cachito' en diálogo con ESPN.

"Eso dicen la mayoría de jugadores cuando salen de un club, son pocos los que dicen 'me fui bien'", agregó el mediocampista 'rosado'.

Asimismo, dio detalles acerca de la dirigencia 'blanquiazul' que, en su momento, estuvo dividida: "Yo no continué por una decisión de adentro. Había dos grupos, uno me quería y otro no. Al final se tomó la decisión de que ya no siga", resaltó Ramírez.

Sin embargo, comentó que eso último fue parte de la sorpresa que se llevó: "El grupo que no me quería era gente que yo pensaba que sí. Pero, como siempre digo, no espero nada de nadie. Lo tomé como tal y mi vida continúa", indicó 'Cachito'.

De otro lado, en tanto a que si su despedida del club de La Victoria debió ser más significativa, el jugador comentó: "No tendría que decir cómo me debí haber ido. Pero me incomoda que la gente (directiva) actúe de una manera que tú no lo harías", finalizó.

Como se recuerda, Luis Ramírez llegó a Alianza Lima en el 2016 y se mantuvo en el club hasta el 2019, alcanzado un campeonato (2017) y dos subcampeonatos (2018 y 2019).