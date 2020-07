Alexi Gómez, jugador de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Una de las mejores temporada de Alexi Gómez en el fútbol peruano fue en 2017, en Universitario de Deportes, bajo las órdenes de Pedro Troglio. El DT argentino sacó su lado paternal para guiar al entonces jugador crema, y alejarlo de las constantes indisciplinas que mancharon su carrera.

Ahora, quien estará al mando de su actual equipo, Alianza Lima, es Mario Salas. ¿Adoptará también un rol paternalista? En diálogo con Fútbol Como Cancha, el entrenador chileno contó cómo lidiará con la 'Hiena'.

"Los técnicos nos adecuamos a cómo son los jugadores y lo orientamos a las características de los jugadores, pero creo que Alexi es una persona grande, adulta. Yo hago que mis jugadores entiendan que lo único que quiero es que crezcan profesionalmente, esperemos que Alexi Gómez pueda entenderlo", dijo.

"Yo lo guiaré a él y a sus compañeros, pero lo principal son ellos. Que entiendan que se deben a la institución, que son parte de una institución que lleva alegría a muchos en el Perú. Eso tiene que ser una motivación", agregó Mario Salas.

En mayo, Alexi Gómez fue denunciado por agresión por su expareja. Al respecto, en ese entonces, se refirió el director deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, en Radio Ovación. "No es nada bueno para la institución que salgan este tipo de informaciones. Son temas que se manejan en la interna. Como se lo he manifestado a los jugadores y al mismo entrenador Salas, tenemos un corazón grande pero debemos tener una mano muy firme. Vamos a tener que actuar pero siendo muy justos, vamos a buscar la justicia y veremos y evaluaremos los valores que no están de la mano con la institución", dijo.