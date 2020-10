Mario Salas: "El equipo de Alianza Lima no me tiene que representar a mí, sino a la gente del pueblo". | Fuente: Alianza Lima

Este sábado Alianza Lima cayó por 1-0 frente a Cantolao por la fecha 17 de la Liga 1 con un gol de tiro libre de Mario Tajima en el minuto 51. Con esto, los 'blanquiazules' suman dos partidos seguidos sin poder ganar.

Por su parte, Mario Salas, entrenador del conjunto 'íntimo', se refirió a la situación actual del equipo y por qué considera que se les complica sumar de a tres.

"Es un partido que tenemos que analizarlo bien para ver qué tenemos que mejorar, sin duda. Hemos sido bastante irregulares y ahí hay un tema. En el fondo queremos ser regulares, no queremos estar en estas condiciones", indicó Salas en diálogo con RPP Noticias.

Tras ser consultado acerca de si lo mostrado por el equipo lo representa, el estratega chileno precisó: "Estamos trabajando para eso, pero no es que me represente a mí. No es que el equipo juegue y me represente a mí, sino que represente a la gente del pueblo, a la gente trabajadora, que se sacrifica en el día a día. Ese tiene que ser Alianza Lima, esa tiene que ser nuestra idea de juego".

"Hay que ocuparse del tema más que preocuparse y tratar de hacer las cosas lo mejor posible", sostuvo Salas. Como se recuerda, Alianza Lima tendrá que medirse ante la USMP este martes 13 de octubre a la 1:15 pm.