Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca Juniors. | Fuente: Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, se mostró más enérgico que de costumbre en la antesala del partido ante Ayacucho FC. En conferencia de prensa señaló que “el que comete errores” perderá su confianza y que sus jugadores deben evitar las expulsiones.

“Cometemos torpezas futbolísticas como la expulsión, pero sabemos que de los errores se aprende. Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11. En esta etapa en la que se juegan 2 torneos no puedes darle chance a nadie, tienes que ser muy cerebral y pensar en todo porque estás en condiciones distintas a los rivales”, afirmó.

Russo aún no asimila el empate 2-2 ante Deportivo Municipal y le envió un mensaje a sus dirigidos. “Es problema de los jugadores es perder el puesto. Te digo una vez, dos veces, tres veces y vuelves a repetir, terminas perdiendo el lugar y esto no es difícil de entender. Hemos hablado de lo que significa todo, el que comete reiteradas veces esto pierde la confianza del entrenador. Ganando 2-0 no te pueden expulsar por una falta a mitad de la cancha”.

Alianza Lima visitará a Ayacucho FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. La cita será este sábado a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana).