Miguel Ángel Russo partió a Argentina | Fuente: Difusión

Miguel Ángel Russo se despidió esta noche del Perú, pero antes de partir a Buenos Aires aclaró los motivos de su alejamiento de Alianza Lima. El DT aseguró que decisión no fue repentina.

"Era algo que venía analizando. Es una decisión estrictamente personal. No tengo otro club. No tengo ofertas. No acepto charla con nadie. He decidido este camino porque hubo un hecho que, por mi forma de vida, me marcó y entiendo que no había forma de seguir", dijo Russo en el aeropuerto Jorge Chávez.

El extécnico blanquiazul aseguró que el "hecho que lo marcó" no era deportivo. "Es algo personal. El fútbol tiene este tipo de cosas. He decidido este camino y no hay nada más que decir", acotó.

Miguel Ángel Russo también aseguró que no amenazó a la directiva si no lo dejaban ir. "Yo no amenazó a nadie. Cuando hablo de cosas personales, el dinero no existe. No mezclen las cosas. La gente que ha participado en esto, sabe la realidad. El tiempo pone cada cosas en su lugar".

El entrenador argentino también confía que Alianza Lima salga del mal momento. "Deseo fervorosamente que aparezcan los resultados. Es un tiempo de adaptación".