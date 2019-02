Miguel Ángel Russo, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: CARLOS LORA SANGUINETTI

EN VIVO | EN DIRECTO Miguel Ángel Russo habla en exclusiva para RPP Noticias sobre la actualidad de Alianza Lima, los posibles refuerzos y el debut en la Liga 1 ante Sport Boys.

Sigue el Minuto a Minuto de la entrevista con Miguel Ángel Russo

“Hago lo que me gusta y elijo el lugar donde estar. Hay mucho por hacer”.

“Cuando con la colaboración de la gente de Alianza Lima que están poniendo mucho esfuerzo”.

“Hasta el último día que se cierre el libro de pases puede pasar algo”.

Sobre Christian Ramos: "La impresión que tengo de Ramos es buena, pero de ahí a que lo hayamos pedido o algo como estilo todavía no hay nada”.

“Los periodistas dan la información y pareciera que uno piensa mucho en el jugador, no sé de dónde salió ese dato pero lo respeto”.

“Son todos supuestos, en esto soy muy cauto por respeto al jugador de fútbol. Sé que se trata de un futbolista de selección".

Sobre Gallese y Butrón: "Leao y Pedro son grandes profesionales y la decisión que quizás para ustedes es todo un tema, para mi es más sencillo porque vivo y he vivido tomando decisiones de ese tipo. Muchos hablan de arco, pero tengo ese tipo de problema en varias posiciones".

Sobre la rotación: “El fútbol es del día a día. Hay tres jugadores que pueden jugar tres partidos y otros no. Hasta que no los conozcamos bien. Me tomo el tiempo, yo y mi cuerpo técnico, para elegirlos para las mejores situaciones. Por eso trabajamos permanentemente y con tecnología para tener el margen de error más chico".

“Cualquiera equipo que juegue doble o triple competencia es un desafío permanentemente, no hay una regla”.

Sobre los juveniles de la Sub 20: “Están cono nosotros. En caso de Mora, Medina y Rojas los quiero tener conmigo. Puede ser que otro jugador se vaya a préstamo. Estamos analizando el lugar que nos convenga mandarlos".



Sobre su salud: “Estoy normal, natural, me siento muy bien. Con muchas ganas de seguir trabajando en mi profesión. Lo que paso fue más que un accidente, que una enfermedad”.

¿Alianza Lima vs. Universitario es como el Boca-River? “Son dos cosas distintas, clásico son clásico. El mayor clásico es el Newell’s y Rosario Central. Es distinto, es muy local. Pero este clásico es muy importante que tiene en vilo a todo el Perú”.

LA PREVIA

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, hablará este viernes en exclusiva en RPP Noticias después de los entrenamientos blanquiazules en las instalaciones de Esther Grande de Bentín.

A partir de las 11:00 a.m., Russo se referirá a temas como el posible fichaje del central Christian Ramos, que se desligó del club Al-Nassr de Arabia Saudita.

El entrenador argentino, además, opinará sobre la actualidad de Alianza Lima y el debut en la Liga 1 ante Sport Boys. Uno de los temas que seguramente también se hablarán será la disputa del arco entre Pedro Gallese y Leao Butrón.

Alianza Lima debutará en el campeonato peruano del 2019 ante el cuadro rosado. La cita será en Matute el 15 de febrero a partir de las 8:00 (hora peruana).