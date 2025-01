Miguel Trauco tras llegar a Alianza: Universitario no se comunicó conmigo y eso me duele

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Trauco llegó este domingo a Lima para incorporarse al plantel de Alianza, que de esta manera logra reforzarse en la zona del lateral izquierdo tras la partida del argentino Juan Pablo Freytes a Fluminense de Brasil.

En medio de una gran expectativa, Trauco fue abordado por la prensa nacional y en sus primeras declaraciones dejó en claro que dará lo mejor de sí ahora como jugador de Alianza Lima proveniente del Criciúma de Brasil.

"Solo va a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio", señaló Trauco, ya que resaltó su profesionalismo a pesar de ser confeso hincha de Universitario. "Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la 'U'", comentó.

En otro momento, el jugador de la Selección Peruana fue consultado si le duele que Universitario no haya decidido ficharlo en esta temporada.

"En su momento no lo pensaba, porque no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que era una oportunidad nunca se comunicaron conmigo. Me duele", puntualizó.

Trauco habló de Guerrero y Zambrano

Trauco, que anotó dos goles con Criciúma en 2024, dio a conocer una charla con Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, quienes le hablaron sobre cómo es jugar en Alianza.

"Hablé con pel (Guerrero) y con Zambrano. Ellos me hablaron muy bien del club. Contento y agradecido con los dirigentes de Alianza porque desde un principio fueron muy grtaos conmigo y eso cuenta mucho", concluyó.

Fichajes y posibles fichajes de Alianza Lima:

Jean Pierre Archimbaud

Guillermo Viscarra (Bolivia)

Guillermo Enrique (Argentina)

Fernando Gaibor (Ecuador)

Miguel Trauco