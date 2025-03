Néstor Gorosito molesto por la organización de la Liga 1 tras derrota ante ADT: "No es una cosa profesional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, acabó molesto no solo por la derrota ante ADT, sino por todo lo que pasó el plantel íntimo para viajar a Tarma por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

“Rabia e impotencia. Es muy difícil construir prestigio, pero muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue más parejo, pero el resultado era normal: salimos a las cinco de la mañana, sin desayuno, llegamos sin comer. No es profesional”, comento tras el compromiso.

“Lo que pasa es que después, por un punto, entras a una Copa o sales campeón, y no hay que regalar más. Esta vez se regaló mucho, y no le quito mérito al equipo contrario, que nos superó en el segundo tiempo”, agregó.

Gorosito, además, consideró que fue improvisado pensar en un momento no jugar el choque ante ADT.

“Molesta esta situación. No tiene que volver a pasar lo de venir en forma tan improvisada, que hasta ayer no se sabía si se jugaba. Hoy en la mañana, que el aeropuerto está cerrado, está abierto, que no se sabe... Después uno, a medida que va conociendo, al fútbol peruano le pasa lo que le pasa por todas estas cosas (...) No se puede improvisar así de esta forma”, culminó.

