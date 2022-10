Luis Benites, goleador de la Liga1 Betsson. | Fuente: Liga1

Con 18 goles y cuatro asistencias, Luis Benites es el jugador más influyente de la Liga1 Betsson 2022. A sus 26 años, el extremo piurano de Sport Huancayo ha sabido destacar en el torneo peruano. Y, aunque no es habitual titular, ha aprovechado cada oportunidad que se le presentó.



De los 30 partidos que jugó en el campeonato local, arrancó en apenas nueve. "Respeto mucho la decisión de los técnicos. Tampoco voy a negar que sí me fastidia. Yo trabajo para ser titular, pero son decisiones que escapan de mis manos. La verdad, sí me fastidia, pero es parte de. Me toca seguir trabajando para aprovechar las pocas oportunidades", mencionó en diálogo con Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias.

'Chin', como lo llaman desde pequeño, termina contrato con Sport Huancayo a fin de temporada. Respecto a la posibilidad de renovar o cambiar de camiseta, mencionó que es su representante, Juan Pablo Loguercio, quien maneja el tema. "No me ha comentado nada. No descarto nada. Pienso en seguir creciendo y pelear el próximo año un torneo internacional con este equipo u otro equipo, puede ser Melgar, Vallejo, Alianza Lima", agregó.

Finalmente, Luis Benites admitió que tenía la esperanza de ver su nombre en alguna de las dos listas presentadas por Juan Reynoso, aunque mantiene la postura de trabajar hasta conseguir la convocatoria. "La ilusión estaba, pero todo puede pasar, hay que seguir trabajando. No tocó, pero toca seguir trabajando. Quiero tener regularidad para seguir aportando a mi equipo", finalizó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Sport Huancayo en Liga1 Betsson 2022

El 'Rojo Matador' se ubica en el cuarto lugar de la tabla acumulada, en zona de torneo internacional, pero en el octavo del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, con 21 puntos, a 10 del líder, Sporting Cristal. Sin embargo, Luis Benites considera que siguen en la lucha.

"Mientras den los numeros, este equipo va a pelear hasta el último. Nos hemos alejado un poco, pero mientras den los numeros, todo se puede", mencionó.