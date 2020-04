Pablo Bengoechea. | Fuente: Andina - RPP Noticias

Pablo Bengoechea desmintió problemas con el volante Joazinho Arroé, que en varias oportunidades, señaló que esperaba ser titular en Alianza Lima cuando era dirigido por el entrenador uruguayo.



Bengoechea, desde Uruguay, señaló que apoya a los jugadores que no se conforman con ser suplentes. “Con Arroé, al igual que con todos los futbolistas, sin ningún problema. Me parece totalmente lógico que un futbolista manifieste que le molestaba no ser titular. Eso no hay ninguna duda de que es algo muy bueno. Como entrenador me gusta que el futbolista se moleste cuando no sea titular. Estoy de acuerdo con todos los futbolistas que piensan así", sostuvo.

"Que tengan el deseo de ser titular y que de lunes a sábado lo vayan demostrando en los entrenamientos. Eso ocurre siempre”, agregó el 'Profesor' en entrevista con UCI Noticias.



Además remarcó que no es "amigo" de sus jugadores y que trata de colocar el mejor once posible. “Lo que pasa es que cuando uno es entrenador, lo que yo le digo siempre a los futbolistas es que mi cargo es elegir quien lo pienso o qué equipo es el mejor para defender a Alianza. Siempre pienso en poner el mejor equipo, que es cómo le va a ir mejor a la institución o al equipo. Siempre voy a tratar a todos de la misma forma. No voy a ser amigo de un futbolista o tener mejor relación porque lo ponga o no de titular. Esa no es mi forma de ser”, sostuvo Bengoechea.