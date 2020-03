Pablo Bengoechea. | Fuente: RPP Noticias

El entrenador uruguayo Pablo Bengoechea no ocultó su tristeza por su renuncia a Alianza Lima debido a la crisis de resultados. Además destacó que no pudo "convencer" a sus jugadores sobre su filosofía de juego".

"He aprendido a querer muchísimo a la institución y a la gente de Alianza. Empezamos la temporada con mucha institución. Hasta el 5 marzo que empezó la Copa Libertadores no pude convencer al plantel de lo que quería", señaló el 'Profesor' en conferencia de prensa.

"No estoy en condiciones y, como se dice en mi país, no quiero robar la plata. Prefiero, con el dolor en el alma, que venga otra persona a ver si puede cumplir los objetivos que tiene la institución este año", agregó.

Bengoechea indicó que lamentablemente "ya no tiene las fuerzas" para seguir en el club blanquiazul. "Llegué a Lima el 23 de julio del 2010 y he vivido muy a gusto. Lamentablemente, no tengo fuerzas para darle a la institución todo lo que me dio. Con dolor, porque tenía planificado vivir todo el año en Lima y hacer buena Libertadores y pelear el campeonato local en diciembre".

Cabe indicar, que Pablo Bengoechea sacó campeón a Alianza Lima en 2017 después de 11 años sin levantar título alguno.