Pablo Bengoechea reemplazó a Víctor Reyes en la dirección técnica de Alianza Lima. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ángel Flores

Pablo Bengoechea sabe que Alianza Lima no está mostrando su mejor cara. En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo hizo un mea culpa sobre el desempeño del elenco íntimo desde su vuelta a la dirección técnica y reconoció que no han hecho buenas presentaciones. Sin embargo, confía en poder mejorar en el duelo frente a Sport Boys.

"Hasta ahora, lo que hemos visto no nos ha dejado conformes porque no hemos tenido buenas actuaciones. Todavía no hemos encontrado un rendimiento acorde al potencial que tenemos, contamos con un plantel y equipo para jugar en mejores condiciones. Vamos a ver si este domingo todo empieza a funcionar mucho mejor, depende de la actuación de los jugadores y las decisiones que tomemos", dijo.

Por otro lado, Pablo Bengoechea señaló que Alianza Lima necesita contratar a otro delantero más con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar, además de la ya anunciada incorporación de Adrián Balboa.

"Lo concreto es que Adrián Balboa ha llegado y esperemos que su transfer esté listo para este domingo. Lo que puede pasar con otros futbolistas son negociaciones, a veces se llega a buen puerto y en otras no. Cuando llegamos al club, creímos conveniente tener un delantero más. Hay que tomar decisiones urgentes, pues hoy se cierra el libro de pases", sentenció.