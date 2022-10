Pablo Lavandeira llegó al fútbol peruano en 2015. UTC fue su primer equipo. | Fuente: Migraciones

Alianza Lima volvió a ser protagonista en la Liga 1 Betsson 2022 y uno de los mejores jugadores de su plantel fue Pablo Lavandeira, quien en las últimas horas obtuvo sus papeles que lo certifican como ciudadano peruano.

Tras la ceremonia, el jugador de Alianza Lima indicó que aspira a llegar a la Selección Peruana. "Tengo mucho respeto por los jugadores que compiten en ligas importantes, pero claramente sé que soy elegible y trabajaré para que, en algún momento, tenga esa posibilidad (ser convocado)", manifestó el futbolista de 32 años.



"Tengo que estar a la altura, si me toca, y, por qué no, devolverle al Perú todo lo que me ha dado desde dentro de una cancha, defendiendo su camiseta", añadió Lavandeira que trabajará para ser convocado por el seleccionador Juan Reynoso.

Lavandeira sobre Alianza Lima

Pablo Lavandeira, además, indicó que está enfocado en el choque ante ADT, que en caso Alianza Lima gane en Matute conseguirá ganar el Torneo Clausura.

"Ha sido una semana de muchas emociones y de muchos de momentos lindos. Lo decía anteriormente, trataré de canalizarlo lo mejor posible, usar estas sensaciones positivas para llegar lo mejor que pueda al domingo", indicó.

"Cuando hay tantas emociones así el cuerpo y el alma se desestabilizan, aunque estoy muy feliz y eso es lo más importante", culminó.





Lavandeira ante ADT

A tres minutos del final del partido enter Ayacucho FC y Alianza Lima, Pablo Lavandeira tuvo que abandonar el campo del estadio Ciudad de Cumaná en camilla debido a una lesión. Esto generó gran preocupación entre los hinchas blanquiazules de cara al duelo contra ADT por la última fecha del Clausura de la Liga1 Betsson.

Pero el propio futbolista, nacionalizado peruano, llamó a la calma y aseguró que su lesión no es de gravedad.

"Fue durísimo este partido. Ellos están jugando cosas importantes, tienen un gran grupo e hicieron un gran partido, pero nosotros supimos sufrirlo y nos trajimos los tres puntos, que es lo más importante", dijo Lavandeira a su arribo a nuestra capital.