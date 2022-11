Pablo Míguez celebrando su anotación ante ADT para ganar el Clausura | Fuente: Instagram Pablo Míguez

Pablo Míguez fue uno de los líderes de Alianza Lima en la temporada 2022. El uruguayo terminó siendo líder y titular en la defensa campeona de Guillermo Salas. En total, disputó 28 partidos en la Liga1 Betsson 2022, de los cuales estuvo desde el arranque en 23.

En ese sentido, la 'Cotorra' es voz autorizada para referirse a lo que fue el elenco blanquiazul tanto al mando de Carlos Bustos como de Guillermo Salas. "Carlos también fue partícipe e importante porque dejó una buena cantidad de puntos y no quedamos tan lejos de la pelea del título. Cuando 'Chicho' lo agarra, el equipo necesitaba un cambio. Conociendo el club y habiendo ganado muchos títulos, conociendo a muchos chicos, y habiendo estado el año pasado con nosotros, fue clave. De ahí para adelante, fue un camino de cambio de actitud y energías”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Asimimo, en la conversación con Fútbol Como Cancha, el zaguero blanquiazul mencionó el que, considera, fue un punto clave en la lucha por el título del torneo peruano. "Esas victorias (ante Ayacucho y Cienciano), fueron sumamente importantes para pensar que teníamos que esperar un traspié de los de arriba, que, gracias a Dios, se dio y pudimos terminar el último partido ganando en casa e ir a una final directa”, aseguró.

“Jugar la final en Matute y conseguir el título en casa es algo muy lindo. El no haber arrancado el año de la mejor manera, pero terminarlo muy bien, con la gente acompañando siempre a cada lugar que nos tocó, es un premio para ellos”, añadió Pablo Míguez.



Once de Alianza Lima frente a Cienciano | Fuente: Twitter Liga 1

¿Míguez renovará con Alianza Lima?

Pablo Míguez regresó a Alianza Lima en enero de 2021, tras pasar por FBC Melgar y Cusco FC (en ese entonces, Real Garcilaso) y, tras salir campeón, extendió su vínculo con la institución blanquiazul. ¿Seguirá el mismo camino en esta ocasión?

“Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, pero aún no se ha tocado el tema. Esperábamos terminar y la próxima semana ver cómo era la situación, si seguía en el club o no. La primera opción la tiene Alianza y la decisión la van a tomar ellos”.

Pese a que sus intenciones de permanecer en el cuadro íntimo son claras, el mediocampista y defensa admitió que, de no continuar en La Victoria, no descarta quedarse en Perú. "Esperaremos ver qué pasa. Obviamente, hay otras cosas, pero quiero quedarme aquí, en el fútbol peruano. A no ser que haya algo importante afuera, yo quiero quedarme aquí”, finalizó.





Vista aérea del estadio de Matute en la final de la Liga 2022 | Fuente: Twitter Liga 1