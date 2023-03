Pablo Sabbag está cotizado en 800 mil euros, según Transfermarkt. | Fuente: Alianza Lima

Pablo Sabbag es el jugador de moda de la Liga 1 Betsson 2023. Lleva tres goles y es el '9' titular de Alianza Lima que se encuentra optimista en lograr grandes objetivos en su nuevo equipo, y ahora con mayor razón tras el fichaje del '10' de la Selección Peruana, Christian Cueva.

El atacante que anotó 15 goles con La Equidad de Colombia en 2022, ha considerado como un "crack" a Cueva, que se perfila como el jugador más desequilibrante del vigente del bicampeón nacional dirigido por Guillermo Salas.

"Es una crack y todos lo han visto. Nos hizo sufrir en las Eliminatorias pasada. Sé que nos va a aportar mucho, por ahí viene un poco sin ritmo porque no estaba jugando, pero cuando se ponga a punto nos va a dar una mano impresionante", señaló en entrevista con Movistar Deportes.

"En lo personal, estoy muy feliz porque sé que me va a poner hacer muchos goles. Ojalá Dios quiera que así sea. Espero que esté lo más rápido posible porque lo necesitamos ya", agregó.

Busca destacar en la Copa Libertadores

Pablo Sabbag es consciente que su presencia debe aportar para que Alianza Lima rompa una mala racha en la Copa Libertadores. Está seguro que le darán una alegría a sus hinchas a nivel internacional.

"Tengo que romperla aquí. Quiero ganar títulos en Alianza Lima y hacer una gran Copa Libertadores, que es una deuda que tenemos pendiente. Vamos a pelearla y darle esa alegría a los hinchas", señaló.

En otro momento, destacó la presencia del argentino Hernán Barcos que antes de su llegada era el '9' titular de Alianza.

"Mi adaptación fue rápida por el equipo que hay. Siento que los conozco hace mucho tiempo. Desde que llegué, Hernán (Barcos) me ayudó y ya tenía casa en menos de una semana. El cuerpo técnico me recibió muy bien y me siento como en casa", culminó.





