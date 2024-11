Atención, hincha de Alianza: Pablo Sabbag se ofreció a histórico club de Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima culminó en el cuarto lugar de la Liga1 Te Apuesto 2024 y jugará en la primera fase de la próxima Copa Libertadores. Por este motivo en el cuadro blanquiazul ya se encuentra planeando la conformación de la plantilla para la temporada 2025 bajo el mando del entrenador argentino Mariano Soso.

Hay que indicar, que alrededor de 15 jugadores culminan contrato este año en Alianza, entre ellos Pablo Sabbag que acaba de completar su segunda temporada en el cuadro blanquiazul en medio de una gran duda sobre su continuidad.

Sabbag, por su parte, dio declaraciones a la prensa colombiana afirmando que está a "disposición" de jugar por el Junior de Barranquilla. Es más, le mandó un mensaje al presidente del equipo, Fuad Char.

"Díganle a don Fuad (Char) que me llame, nomás. Estoy a disposición”, señaló el 'Jeque', que sufrió varias lesiones en su etapa en Alianza.

“Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de lo Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado”, agregó Sabbag en declaraciones recogidas por Camerino Deportes.

Números de Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag tuvo una irregular campaña en sus dos años en Alianza. El atacante de la Selección de Siria anotó 14 goles tras 43 partidos disputados.

“Díganle a Fuad que me llame”: Pablo Sabbag. #CamerinoDeportes pic.twitter.com/5hwgGXroQF — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) November 12, 2024

Jugadores que terminan contrato en 2024:

1. Hernán Barcos (Delantero-40 años)

2. Aldair Fuentes (Defensa-26 años)

3. Cecilio Waterman (Delantero-30 años

4. Franco Zanelatto (Extremo-24 años)

5. Adrián Arregui (Volante-32 años)

6. Jiovany Ramos (Defensa-27 años)

7. Carlos Zambrano (Defensa-35 años)

8.Sebastián Rodríguez (Volante-32 años)

9. Pablo Sabbag (Delantero-27 años)

10. Catriel Cabellos (Volante-20 años)

11. Gonzalo Aguirre (Volante-21 años)

12. Víctor Guzmán (Delantero-18 años)

13. Franco Saravia (Arquero-25 años)

14. Ángelo Campos (Arquero-31 años)