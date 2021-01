Pablo Zegarra: "A cualquier entrenador le seduce la idea de dirigir a Alianza Lima" | Fuente: Sporting Cristal

Una de las dudas más fuertes en relación a Alianza Lima es quién será el entrenador del cuadro victoriano en el 2021, año en que le tocará disputar la Liga 2.

Por su parte, Pablo Zegarra, ex futbolista y actual entrenador peruano, fue consultado sobre qué piensa de que su nombre sea uno de los voceados para ponerse al mando del equipo íntimo.

"Yo estoy en España, pero la persona que ve mis cosas en Perú me comentó de una posibilidad para dirigir a Alianza, sin embargo quedamos que, mientras no haya nada concreto, lo mejor era no hablar más de la cuenta. Imagino que la gente de Alianza se está tomando sus tiempos del caso porque así se lo permite, aunque sí sería bueno que tomen una decisión para que el nuevo entrenador tenga el periodo necesario para armar su plantel e imponer su estilo de juego", indicó en radio Ovación.

En tanto al reto que significaría volver a Alianza Lima a la Liga 1, indicó: "Sobran las palabras para saber lo que significa Alianza en el fútbol peruano. Pienso que a cualquier entrenador le va a seducir la idea de dirigir a un equipo grande como Alianza y tener el único objetivo de ponerlo en Primera".

Asimismo, se refirió a la campaña del equipo aliancista en el 2020: "A la distancia, pienso que Alianza nunca pudo retomar el camino, tras lo sucedido en Copa Libertadores. A veces a los clubes peruanos se le dificulta la doble competición y les cuesta reengancharse rápido al torneo local, tras una eliminación en la Copa. Pienso que Alianza tenía plantel para no llegar a esta situación, incluso en los rostros de los propios jugadores se veía que no la pasaban nada bien".