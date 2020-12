Alianza Lima: Pepe Soto se refirió a la posibilidad de dirigir al equipo | Fuente: Liga 1

Uno de los nombres que suenan más fuertes como posibles entrenadores de Alianza Lima en Liga 2 es el de José Soto, quien recientemente quedó en segundo lugar de la segunda división al mando de Juan Aurich.

Al respecto, Pepe Soto se refirió a la chance de poder dirigir al cuadro 'blanquiazul', cargo que ocupó en calidad de entrenador en el 2008 y 2012: "No he conversado. Acá acaba el contrato (Juan Aurich). Vamos a ver. Mi familia primero decide", indicó en diálogo con América Deportes.

Por su parte, la esposa del ex futbolista 'íntimo' fue contundente con su respuesta al ser consultada acerca de si le gustaría que Soto vuelva a dirigir al equipo: "No, mucha presión. Es un 'no' rotundo, ya está bien conversado. Si la cabeza no cambia, nada cambia", expresó.

En tanto a Pepe Soto, respaldo la postura de su esposa: "Ya te dio la respuesta. Todavía no hay nada. Nadie habló conmigo", finalizó.

Hasta donde se conoce, Alianza Lima todavía se tomará un par de semanas más para evaluar quién será el encargado del equipo en segunda división, tomando en cuenta que el torneo inicia en abril.