Alianza Lima entró en una racha de malos resultados al encadenar tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Esta ves, el vigente campeón peruano perdió 1-0 ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA. El gol del equipo 'dominó' llegó a través de Jean Pierre Archimboud.

Luego del pitazo final, el central Christian Ramos lamentó la derrota de Alianza Lima, aunque dijo que su equipo "jugó bien" ante un quipo local que fue efectivo de cara al arco de Ángelo Campos.

"Creo que el equipo jugó muy bien, Melgar aprovechó la que tuvo, fue gol y después el equipo siempre fue adelante, intentó jugar, llegó con ocasiones claras que no pudo concretar", dijo a Gol Perú.

Además, la 'Sombra' Ramos reconoció que su equipo esta sufriendo problemas defensivos en la Liga 1 Betsson. "No se trata de encontrar el ritmo futbolístico porque creo que lo estamos encontrando, debemos ser más sólidos en defensa y en ataque aprovechar lo que tenemos".



Ramos contra el arbitraje

"No sé si es porque Alianza salió campeón el año pasado pero el arbitraje para nosotros está siendo malo. No quiero que se tome como queja pero no fue bueno el arbitraje, a Melgar siempre lo favoreció y a nosotros siempre amarilla", señaló Ramos mostrando su descontento por la actuación arbitral.

Melgar vs. Alianza Lima: así jugaron en la Liga 1 Betsson



Melgar: Jorge Cabezudo; Leonel Galeado, Jose Luján, Matias Lazo, Paolo Reyna; Jean Pierre Archibaud, Alexis Arias, Christian Bordacahar, Joel Sánchez, Jhonny Vidales, Luis Iberico.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Jairo Concha, Josepir Ballón, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos; Christian Benavente, Aldair Rodríguez.





