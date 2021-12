Ricardo Lagos | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima continúa haciendo pretemporada en el colegio De La Inmaculada y, por su parte, Ricardo Lagos, lateral izquierdo del equipo, se refirió a sus expectativas con el equipo para la siguiente temporada.

"Debemos pasar la página, no porque campeonamos somos mejores que los demás. Esta es una nueva temporada y tenemos que trabajar igual", indicó Ricardo Lagos en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, en tanto a lo personal, Ricardo Lagos sostuvo: "La Fase 1 fue muy buena para mí y en la Fase 2 no destaqué lo que tenía que destacar. En línea de cuatro me acoplé muy bien, luego en la línea de cinco quizá no destaqué pero uno siempre quiere aportar lo mejor".

Sobre la posibilidad de ser convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, el futbolista trujillano precisó: "Si Ricardo Gareca me llama yo jugaría hasta de arquero. Uno tiene que jugar de lo que le digan y si es en tu selección, mejor aún. Creo que podría jugar de volante 6 o lateral izquierdo, eso sería ideal para mí".

Por último, habló de sus expectativas para la Copa Libertadores: "Ir a una semifinal en Copa Libertadores sería otro nivel en lo internacional. Yo creo que humildemente hemos logrado cosas que mucha gente no creía, así que este año debemos mantenernos así, perfil bajo y trabajando"









