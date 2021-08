Ricardo Lagos | Fuente: Alianza Lima

El último domingo, Alianza Lima empató sin goles ante Sport Boys por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 y, por su parte, Ricardo Lagos, lateral izquierdo del cuadro 'blanquiazul' dio sus impresiones sobre este encuentro.

"Nos quedamos con la sensación de que pudimos ganarlo, fue un tiempo para cada equipo. Ellos no tuvieron mucha profundidad, no nos llegaron mucho, nosotros tuvimos que llegar un poco más para convertir, tener esa calma para generar juego pero dentro de todo no nos están marcando y el gol de nosotros va a llegar en cualquier momento", indicó en diálogo con el área de prensa de Alianza Lima.

En la misma línea, agregó: "Debimos tener más calma para tener la posesión del balón. Tenemos la calidad de jugadores para hacerlo y sé que se nos va a dar en este partido que viene".

En tanto a los dos últimos empates por 0-0 consecutivos, Ricardo Lagos precisó: "Si bien es cierto no hemos perdido nosotros queremos más, queremos la victoria. Los rivales te estudian y es un poco complicado, tenemos que sacar esa personalidad, esa idea de juego y mostrarlo dentro del campo".

Por último, también se refirió al próximo encuentro ante Academia Deportiva Cantolao este miércoles 4 de agosto: "Tenemos jugadores que están en óptimas condiciones para sustituir, acá nadie es titular, todos aportan lo mismo en beneficio del equipo. El miércoles vamos a salir con todo".

Mensaje a la hinchada 'blanquiazul':

El lateral izquierdo también tuvo unas palabras para los hinchas de Alianza Lima: "Siempre agradecido por su apoyo, pedirle disculpas a la hinchada que sufre con los empates y derrotas. Tenemos que trabajar, no hablar mucho, demostrar dentro del campo esa actitud y ganas que tenemos siempre, como lo veníamos mostrando en los últimos partidos. El miércoles vamos a dar todo para salir victoriosos".

