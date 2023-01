Santiago García | Fuente: Alianza Lima

Este domingo 8 de enero Alianza Lima tendrá su partido de presentación ante Junior de Barranquilla en el estadio Alejandro Villanueva y, por su parte, Santiago García, defensor argentino que llegó esta temporada como refuerzo, se refirió a este evento y cómo se viene preparando para afrontar la Liga 1 2023 y la Copa Libertadores.

"Siento que vamos por buen camino, fueron todos exigentes desde el primer momento. Los entrenamientos son muy importantes, nos viene bien el día a día para ir conociéndonos", indicó García saliendo del entrenamiento 'blanquiazul'.

Asimismo, el defensor de 34 años agregó: "Voy haciendo trabajos progresivos. La otra vez jugué el primer amistoso y en el segundo me hicieron trabajar físicamente, pues no estuve en toda la pretemporada y para compensar hice trabajos físicos y no futbol". En tanto a su preparación personal, García afirmó: "Ya me estoy empapando de toda la información de los equipos, las canchas y todo para saber a qué nos vamos a enfrentar".

Por último, el defensor habló de su expectativa para este domingo: "Esperemos que la ‘Tarde Blanquiazul’ nos sirva para llegar bien al campeonato y que sea una fiesta para disfrutar de la gente que nos vendrá a alentar".

Alianza Lima vs Junior: precio de entradas

- Sur: 49.90 soles

- Norte: 49.90 soles

- Oriente: 129.90 soles

- Occidente Lateral: 199.90 soles

- Occidente Central: 229.90 soles

- Palcos Marcadores: 259.90 soles