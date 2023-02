Lerner explicó que Alianza Lima tiene un contrato a largo plazo con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y, de no respetarlo, podrían ser enjuiciados por varios millones de dólares. "Tenemos un contrato a largo plazo de 12 años y es un contrato de casi 100 millones de dólares, que significan estabilidad y consistencia. En el caso de que Alianza no respete esa cláusula tenemos la posibilidad de ser enjuiciados con montos millonarios y el club no estaría dispuesto a sostener, porque su estructura económica no da para este tipo de penalidades", detalló.